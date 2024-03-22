Очевидец рассказал о стрельбе перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24

Свидетели стрельбы в подмосковном "Крокус Сити Холле" поделились подробностями происшествия. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

По словам очевидцев, звуки стрельбы были слышны прямо перед выступлением музыкальной группы "Пикник".

"Мы сидели на бельэтаже, потом услышали стрельбу: начали двигаться вниз и поняли, что внизу тоже стреляют. Мы легли на пол, потом поняли, что все люди наверх идут, начали двигаться наверх. Выбрались в итоге куда-то наверху. Стали спускаться по эскалаторам", – рассказал один из очевидцев.

При этом, как утверждают свидетели происшествия, стрельба осуществлялась со всех сторон.

"Мы полежали, потом заметили, что люди вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними", – добавил очевидец.

Неизвестные люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия в подмосковном Красногорске в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. После этого в здании произошел пожар. По информации оперативных служб, сейчас всех находившихся внутри людей эвакуируют из здания. При этом уже есть раненые.

В момент ЧП в концертном зале проходило выступление группы "Пикник". Оперативные службы сообщают, что в результате произошедшего они не пострадали. В связи с произошедшим к объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН.

