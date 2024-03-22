Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в ТЦ "Крокус-Сити". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Произошедшее в торговом центре он назвал ужасной трагедией и выразил соболезнования близким погибших.

Происшествие в "Крокус Сити Холле" случилось вечером в пятницу, 22 марта. По данным СМИ, минимум трое людей в камуфляже ворвались в здание и открыли там стрельбу. В это время там проходил концерт группы "Пикник".

Позже в "Крокус Сити Холле" начались пожар и обрушение кровли. К объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН. Более того, на место ЧП готовятся к отправке вертолеты Московского авиацентра.

В столичном Дептрансе рассказали, что ближайшая к "Крокусу Сити Холлу" станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме, но движение в районе 65–67-го километра на МКАД затруднено в обе стороны.

К месту происшествия уже направили более 50 бригад скорой помощи: 30 областных и 20 московских.

