22 марта, 21:07Мэр Москвы
Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в ТЦ "Крокус-Сити". Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Произошедшее в торговом центре он назвал ужасной трагедией и выразил соболезнования близким погибших.
Происшествие в "Крокус Сити Холле" случилось вечером в пятницу, 22 марта. По данным СМИ, минимум трое людей в камуфляже ворвались в здание и открыли там стрельбу. В это время там проходил концерт группы "Пикник".
Позже в "Крокус Сити Холле" начались пожар и обрушение кровли. К объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН. Более того, на место ЧП готовятся к отправке вертолеты Московского авиацентра.
В столичном Дептрансе рассказали, что ближайшая к "Крокусу Сити Холлу" станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме, но движение в районе 65–67-го километра на МКАД затруднено в обе стороны.
К месту происшествия уже направили более 50 бригад скорой помощи: 30 областных и 20 московских.
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