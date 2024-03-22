Порядка 100 человек эвакуировали из "Крокус Сити Холла"

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Из "Крокус Сити Холла" в Красногорске, где ранее произошла стрельба, эвакуировали порядка 100 человек. Об этом сообщает подмосковный главк МЧС РФ.

"Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас все усилия спасателей направлены на поиски людей. Специалисты работают по повышенному рангу.

Стрельба произошла в здании "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. По некоторым данным, туда ворвались несколько вооруженных мужчин с автоматами.

После в здании зафиксировали возгорание. По последним данным, пожару присвоен третий ранг сложности. В СМИ сообщили, что в здании обрушилась кровля.

Сергей Собянин в связи с произошедшим поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Произошедшее он назвал ужасной трагедией.

