В Москве отменяются массовые мероприятия в выходные – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Мишин

Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия отменяются в Москве, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр Москвы попросил с пониманием отнестись к этой мере.

О стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" стало известно вечером в пятницу, 22 марта. В это время там проходил концерт группы "Пикник".

По данным СМИ, в здание ворвались порядка троих людей в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов. Немногим позже в здании начались пожар и разрушение кровли.

К "Крокус Сити Холлу" отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН. Более того, на место ЧП готовятся к отправке вертолеты Московского авиацентра.

В подмосковном главке МЧС РФ заявили, что из "Крокус Сити Холла" в Красногорске эвакуировали порядка 100 человек. Там же добавили, что спасение людей с крыши здания происходит с помощью подъемных механизмов.

Об отмене массовых мероприятий в Подольске из-за ЧП в Красногорске уже сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов. Он заявил, что принятое решение направлено на усиление мер безопасности жителей и гостей городского округа.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. Дипломат заявила, что все мировое сообщество обязано осудить это преступление.

