В МИД РФ назвали произошедшее в "Крокус Сити Холле" кровавым терактом

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Произошедшая в подмосковном "Крокус Сити Холле" стрельба является кровавым терактом. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что в ведомство поступают сейчас звонки из различных стран мира с искренними соболезнованиями в связи с происшествием в "Крокус Сити Холле". По ее словам, эти граждане осудили "кровавый теракт, который произошел на глазах всего человечества".

"Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление", – призвала Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ напомнила, что российские власти бросили все силы для спасения граждан, оказавшихся в "Крокус Сити Холле".

Между тем омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале тоже выразила искренние соболезнования родным и близким пострадавших от нападения на "Крокус Сити Холл", назвав это происшествие терактом.

Неизвестные люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. После этого в здании произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности.

Основные усилия пожарно-спасательных подразделений сейчас направлены на поиск и спасение людей. Так, из здания уже удалось эвакуировать порядка 100 человек. К месту происшествия направили более 50 бригад скорой помощи: 30 областных и 20 московских.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, добавил, что столица окажет всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в "Крокус Сити Холле".

В столичном Дептрансе рассказали, что ближайшая к торговому центру станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме, но движение в районе 65–67-го километра на МКАД затруднено в обе стороны.

