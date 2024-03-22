Глава Минздрава взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на помощника министра Алексея Кузнецова.

Он заявил, что первые пострадавшие во время ЧП начали поступать в медицинские учреждения. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают свыше 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.

"Медики эвакуировали двоих человек в "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Чазова" Минздрава России", – добавил он.

Стрельба произошла в здании "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие.

Сразу после этого в сооружении начался пожар. Ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.