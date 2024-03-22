22 марта, 21:51Происшествия
В Генпрокуратуре подтвердили, что стрельбу в "Крокус Сити Холле" открыли люди в камуфляже
Фото: телеграм-канал Mash
Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в "Крокус Сити Холл" и открыли стрельбу перед началом концерта группы "Пикник" в пятницу, 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан", – говорится в сообщении.
Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурору Московской области выехать на место происшествия для координации действий правоохранителей.
В ФСБ рассказали, что в результате происшествия есть погибшие и раненые, а силовые ведомства принимают все необходимые меры.
По некоторым данным, в результате пожара в "Крокус Сити Холле" обрушилась кровля. Позже пожару присвоили повышенный ранг сложности. Известно, что из здания удалось эвакуировать около 100 человек.
В столичном Дептрансе рассказали, что ближайшая к "Крокусу Сити Холлу" станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме, но движение в районе 65–67-го километра на МКАД затруднено в обе стороны.
В свою очередь, Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия. Такое же решение приняли власти Подольска.
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