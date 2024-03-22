22 марта, 21:30Происшествия
В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" есть погибшие и пострадавшие – ФСБ
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
После стрельбы в "Крокус Сити Холле" есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В службе подтвердили, что перед концертом российской группы "Пикник" в здании произошла стрельба, затем начался пожар.
"Специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры", – говорится в сообщении.
По некоторым данным, вечером в пятницу, 22 марта, в здание ворвались минимум трое людей в камуфляже.
Позже в "Крокус Сити Холле" произошел пожар, начала рушиться кровля. Позже пожару присвоили повышенный ранг сложности. Основные усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на поиск и спасение людей. При этом из здания удалось эвакуировать порядка 100 человек.
В столичном Дептрансе рассказали, что ближайшая к "Крокусу Сити Холлу" станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме, но движение в районе 65–67-го километра на МКАД затруднено в обе стороны.
К месту происшествия уже направили более 50 бригад скорой помощи: 30 областных и 20 московских.
В свою очередь, Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших.
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