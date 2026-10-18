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18 октября, 19:17

Общество

Ночь на 19 октября может стать одной из самых холодных за осень в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Предстоящая ночь в Москве может войти в число самых холодных с начала календарной осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, ночью в столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от 3 до 5 градусов, а в Подмосковье – от 1 до 6 градусов.

По данным главной столичной метеостанции на ВДНХ, самой холодной с начала осени пока остается ночь на 4 октября – тогда воздух остыл до 2 градусов. До этого минимальную температуру фиксировали в ночь на 2 октября – 3,2 градуса, а еще раньше, 30 сентября, термометры показывали 4,7 градуса.

Среди других холодных ночей осени – 29 сентября, когда на ВДНХ было 4,8 градуса, 8 октября с показателем 4,5 градуса и 9 сентября, когда температура составила 5,1 градуса.

Днем в понедельник, 19 октября, в Москве ожидается от 8 до 10 градусов, а в Московской области – от 6 до 11 градусов. По прогнозу синоптиков, погода будет малооблачной.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о возможных первых сезонных заморозках в Москве и Подмосковье в ночь на 20 октября. В столице температура может опуститься до минус 1 градуса, в Московской области – до минус 4 градусов.

При этом в первой половине недели в Москве и Санкт-Петербурге ожидается сухая погода без осадков под влиянием антициклона. Атмосферное давление в столице 20 октября может достигнуть 767 миллиметров ртутного столба, превысив норму на 19–21 миллиметр.

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