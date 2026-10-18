СК РФ предотвратил возможное хищение более 500 млрд рублей через площадку "бумажного" НДС

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России предотвратил возможный ущерб государственному бюджету на сумму свыше 500 миллиардов рублей после пресечения деятельности крупнейшей в стране площадки по продаже фиктивных счетов-фактур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По его словам, прекращение работы площадки "бумажного" НДС позволило избежать потерь, связанных с неуплатой налогов, на сумму более 500 миллиардов рублей.

О пресечении деятельности площадки стало известно в апреле. По данным следствия, ее участники создали 4 тысячи фиктивных юридических лиц и продавали поддельные счета-фактуры. В результате бюджет России недополучил более 1 триллиона рублей налоговых поступлений.

В июле сообщалось о задержании предполагаемого организатора крупнейшей в России теневой схемы с "бумажным" НДС. Речь идет об Александре Осине.

Согласно данным ЕГРЮЛ, он владеет двумя компаниями: ООО "Контер", занимающимся информационными технологиями и вычислительной техникой, и ООО "Справочная 055", работающим в сфере налогового консультирования. Последняя компания существует 27 лет, однако в 2025 году не получила выручки, а ее штат состоит из одного сотрудника.