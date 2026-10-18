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18 октября, 20:24

Происшествия

Силы ПВО за сутки сбили 41 украинский БПЛА над регионами России

Фото: mil.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 08:00 до 20:00 по московскому времени БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областями.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки российские средства ПВО уничтожили семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1 256 беспилотников самолетного типа ВСУ. По данным ведомства, с начала специальной военной операции также уничтожены 674 самолета, 284 вертолета и 265 145 беспилотников.

Кроме того, министерство отчиталось об уничтожении 672 зенитных ракетных комплексов, 31 279 танков и других боевых бронированных машин, 1 792 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 74 862 единиц специальной военной автомобильной техники.

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