МЧС открыло горячую линию в связи с ЧП в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

МЧС открыло горячую линию для психологической помощи после стрельбы в "Крокус Сити Холле".

Обратиться к специалистам можно по номеру 8 (800) 775-17-17.

Кроме того, горячую линию открыло и министерство здравоохранения Московской области – 8 (498) 602-03-01, 8 (498) 602-03-03.

Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона – 8 (495) 688-22-52, единый телефон доверия МЧС РФ – 8 (495) 400-99-99, 8 (495) 983-79-01, горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС РФ – 8 (495) 989-50-50, линия психологической помощи Российского Красного Креста – 8 (800) 250-18-59.

Сдать кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле" можно будет с 08:30 в субботу, 23 марта, в центре крови.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

В здании также возник пожар, которому впоследствии присвоили повышенный ранг сложности. Из подвала здания удалось эвакуировать около 100 человек. Еще некоторые люди находились на крыше торгового центра. В настоящий момент площадь возгорания составляет 12 900 квадратных метров.

В результате, по предварительным данным, погибли около 40 человек и более 100 пострадали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия.



Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"