22 марта, 22:15Происшествия
В ФСБ сообщили о 40 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", по предварительным данным, погибли около 40 человек и более 100 пострадали. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ, передает РИА Новости.
На данный момент спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия, а также принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.
Неизвестные в камуфляже начали стрельбу из автоматического оружия в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. Спустя время в здании произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности.
Основные усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на данный момент на поиск и спасение людей. Так, из здания уже удалось эвакуировать примерно 100 человек. К месту происшествия приехали более 50 бригад скорой помощи: 30 областных и 20 московских.
В момент ЧП в концертном зале выступала группа "Пикник", музыканты которой в результате произошедшего не пострадали. К месту уже прибыли сотрудники столичных подразделений СОБР и ОМОН, а также готовятся к отправке вертолеты Московского авиацентра.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица окажет всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в "Крокус Сити Холле". Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия.
Следователи возбудили уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холле". К месту происшествия уже выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК РФ.
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