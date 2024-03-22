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22 марта, 23:19

Происшествия

Дети пострадали при стрельбе в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

При стрельбе в "Крокус Сити Холле" пострадали дети. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Страшная трагедия. Пострадали дети", – сообщила она.

В связи с произошедшим Ярославская выразила соболезнования семьям погибших при теракте. Она также заявила, что речи о пощаде террористам быть не может.

Вечером 22 марта неизвестные открыли в "Крокус Сити Холле" в Красногорске стрельбу.

После стрельбы в здании произошло возгорание, которому присвоили ранг повышенной сложности.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. По предварительным данным, погибли около 40 и пострадали 100 человек.

К "Крокус Сити Холлу" направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса

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