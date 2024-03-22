В Москве усилили меры безопасности на транспорте

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский усилили меры безопасности в связи с терактом в "Крокус Сити Ххолле". Об этом сообщила в телеграм-канале Росавиация.

Так, во всех аэропортах усилили контроль входных групп и близлежащих территорий. В связи с этим пассажиров, которые должны вылетать рейсами, запланированными на 22 марта, попросили заранее приезжать в столичные аэропорты.

Кроме того, меры усилены на вокзалах, станциях и поездах, а также в местах массового скопления людей. В телеграм-канале РЖД указано, что сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.

"Аэроэкспресс" также сообщил в своем телеграм-канале об усилении мер безопасности в терминалах и подвижном составе. Компания уточнила, что сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. При этом сами поезда и экспресс-автобусы следуют в направлении столичных аэропортов в обычном режиме.

Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. Спустя время стало известно, что в здании произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности.

Основные усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на поиск и спасение людей. Так, из здания уже эвакуировалипримерно 100 человек. К месту происшествия приехалиболее 50 бригад скорой помощи: 30 областных и 20 московских.

В момент ЧП в концертном зале выступала группа "Пикник", которые в результате произошедшего не пострадали. К месту уже прибыли сотрудники столичных подразделений СОБР и ОМОН. Более того, на место ЧП готовятся к отправке вертолеты Московского авиацентра.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица окажет всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в "Крокус Сити Холле".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. Дипломат заявила, что все мировое сообщество обязано осудить это преступление.

