Появились кадры первых минут ЧП в "Крокус Сити Холле"

В Сети появилось видео, снятое в первые минуты после стрельбы в "Крокус Сити Холле". На кадрах видно, как десятки людей бежали по, предположительно, Павшинскому мосту, который соединяет торговый центр с микрорайоном Павшинская пойма.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

В результате погибли, по предварительным данным, около 40 человек и более 100 пострадали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В здании также возник пожар, которому впоследствии присвоили повышенный ранг сложности. По некоторым данным, там обрушилась кровля. Из здания удалось эвакуировать около 100 человек. Еще некоторые люди находились на крыше торгового центра.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия.

