Площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составляет почти 13 тыс "квадратов"

Фото: ТАСС/Валерий Стурит

Площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составляет 12 900 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В министерстве также опровергли информацию о локализации возгорания.

Пожар начался в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта после того, как в здание ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли стрельбу.

В здании был запланирован концерт группы "Пикник". Один из очевидцев рассказал, что первые выстрелы раздались, когда люди начали садиться на свои места в зале. Позже в Сети появились кадры, как посетители ТЦ бежали по, предположительно, Павшинскому мосту, который соединяет торговый центр с микрорайоном Павшинская пойма.

В результате происшествия, по предварительным данным, погибли около 40 человек и более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия.



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