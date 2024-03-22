Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в "Крокус Сити Холле" – Песков

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимиру Путину с самых первых минут теракта в "Крокус Сити Холле" сообщили о начале стрельбы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, президенту РФ до сих пор поступают сведения о происходящем и о принимаемых мерах от всех служб.

"Президентом даны все необходимые указания", – добавил Песков.

Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. После этого в здании произошло возгорание, которому присвоили повышенный ранг сложности.

Из здания удалось эвакуироватьпримерно 100 человек. К месту происшествия прибылиболее 50 бригад скорой помощи: 30 областных и 20 московских.

На месте находятся сотрудники столичных подразделений СОБР и ОМОН, а также направлены вертолеты Московского авиацентра.

По предварительным данным ФСБ РФ, в результате теракта погибли около 40 человек и более 100 пострадали. В момент стрельбы в концертном зале был концерт группы "Пикник", музыканты в результате ЧП не пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица окажет всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в "Крокус Сити Холле". Из-за происшествия в Москве отменили все массовые мероприятия в выходные.

