Правительство задействует все ресурсы медорганизаций после ЧП в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Для оказания помощи после ЧП в "Крокус Сити Холле" будут задействованы все ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы и федеральных центров, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Оказание помощи раненым взял на личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На месте происшествия работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф. Пострадавших начали доставлять в медицинские учреждения столицы.

Также сообщается, что пострадавшие при теракте обеспечены компонентами крови, центр крови ФМБА будет принимать доноров в субботу.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба. Очевидцы сообщали, что в здание ворвались люди в камуфляже с автоматами.

Спустя некоторое время в концертном зале произошел пожар. У здания начала рушиться кровля. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Согласно последним данным ФСБ РФ, в результате ЧП в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.

После случившегося в Москве усилили меры безопасности на транспорте. Во всех столичных аэропортах усилили контроль входных групп и близлежащих территорий.

В подмосковном главке МЧС РФ заявили, что из "Крокус Сити Холла" в Красногорске эвакуировали порядка 100 человек. Там же добавили, что спасение людей с крыши здания происходит с помощью подъемных механизмов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. Дипломат заявила, что все мировое сообщество обязано осудить это преступление.

Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"