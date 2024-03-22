К "Крокус Сити Холлу" направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

К зданию "Крокус Сити Холла" направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса, заявили в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что количество транспорта будет увеличено при необходимости. Автобусы будут работать на месте ЧП столько, сколько потребует сложившаяся ситуация. В настоящее время работу автобусов координируют специалисты службы безопасности движения.

По данным Дептранса, сейчас станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме.

О стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" стало известно вечером в пятницу, 22 марта, перед началом концерта группы "Пикник".

По данным СМИ, в здание ворвались неизвестные в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов. Немногим позже в здании начались пожар и обрушение кровли.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся кровавым терактом. Дипломат призвала мировое сообщество осудить "это чудовищное преступление".

Между тем омбудсмен Татьяна Москалькова выразила искренние соболезнования родным и близким пострадавших от нападения на "Крокус Сити Холл".

В свою очередь, Сергей Собянин заявил об отмене всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в Москве. Градоначальник попросил с пониманием отнестись к этой мере.

В департаменте транспорта Москвы рассказали, что ближайшая к "Крокусу Сити Холлу" станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме, но движение в районе 65–67-го километра на МКАД затруднено в обе стороны.



Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кровавым терактом"