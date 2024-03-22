22 марта, 22:00Транспорт
К "Крокус Сити Холлу" направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
К зданию "Крокус Сити Холла" направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса, заявили в телеграм-канале столичного Дептранса.
В ведомстве подчеркнули, что количество транспорта будет увеличено при необходимости. Автобусы будут работать на месте ЧП столько, сколько потребует сложившаяся ситуация. В настоящее время работу автобусов координируют специалисты службы безопасности движения.
По данным Дептранса, сейчас станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме.
О стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" стало известно вечером в пятницу, 22 марта, перед началом концерта группы "Пикник".
По данным СМИ, в здание ворвались неизвестные в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов. Немногим позже в здании начались пожар и обрушение кровли.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся кровавым терактом. Дипломат призвала мировое сообщество осудить "это чудовищное преступление".
Между тем омбудсмен Татьяна Москалькова выразила искренние соболезнования родным и близким пострадавших от нападения на "Крокус Сити Холл".
В свою очередь, Сергей Собянин заявил об отмене всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в Москве. Градоначальник попросил с пониманием отнестись к этой мере.
В департаменте транспорта Москвы рассказали, что ближайшая к "Крокусу Сити Холлу" станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме, но движение в районе 65–67-го километра на МКАД затруднено в обе стороны.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кровавым терактом"
Читайте также
- Очевидец рассказал о стрельбе перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле"
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"