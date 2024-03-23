К тушению пожара в "Крокусе" привлекли 477 человек и 183 единицы техники

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

К ликвидации возгорания в "Крокус Сити Холле" привлекли 477 человек и 183 единицы техники, рассказали представители подмосковного главка МЧС РФ.

"Всего к тушению пожара привлекается 477 человек и 183 единиц техники, в том числе от МЧС России 192 человека, 79 единиц техники", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Вечером 22 марта неизвестные начали стрельбу в "Крокус Сити Холле". Позже в помещениях произошел пожар. Огонь распространился на площади 12 900 "квадратов". Через некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание.

По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек. Был опубликован список из 145 пострадавших, включая 7 детей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин решил отменить все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве, которые планировалось провести в эти выходные.



Эксперты дали оценку произошедшей в "Крокусе" трагедии