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Происшествия

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство здравоохранения Подмосковья опубликовало список из 145 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Среди пострадавших семеро детей. Как минимум девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба: в здание ворвались несколько человек в камуфляже и открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Спустя некоторое время в концертном зале произошел пожар, у здания начала рушиться кровля. Площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В результате происшествия, по предварительным данным, погибли около 40 человек. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия.

В городе усилили меры безопасности на транспорте. Во всех столичных аэропортах усилили контроль входных групп и близлежащих территорий.

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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