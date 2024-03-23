Генсек Интерпола заявил о готовности оказать поддержку расследованию теракта в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Воронов

Генсек Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку расследованию, которое проводят российские власти по факту теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

"Я решительно осуждаю нападение в "Крокус Сити Холле", которое стало ужасным актом против невинных гражданских. Наши мысли с жертвами и их семьями и друзьями", – говорится в публикации.

Накануне неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле", позже там начался пожар, площадь которого достигла почти 13 тысяч квадратных метров. Спустя время пожарные локализовали возгорание.

По предварительным данным, погибли более 60 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Согласно информации подмосковного Минздрава, три ребенка стали жертвами нападения. Также число госпитализированных выросло до 121 человека, среди которых есть трое детей в возрасте 7, 8 и 11 лет.

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