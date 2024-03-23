МЧС понадобится не более 2 часов на ликвидацию пожара в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным понадобится не больше двух часов, чтобы потушить пожар в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил замначальника главка МЧС России по Московской области Александр Перегуда, передает ТАСС.

"Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара", – сказал он.

Ранее сообщалось, что для ликвидации возгорания привлекли 477 человек и 183 единицы техники, в том числе от МЧС РФ 192 сотрудника и 79 единиц техники. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, разбор завалов будет осуществляться в течение всего дня.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Позже в помещениях начался пожар. Пламя распространилось на площади почти 13 тысяч "квадратов". Через некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли свыше 60 человек. Был опубликован список из 145 пострадавших, включая 7 детей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин решил отменить все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве, запланированные на 23 и 24 марта.

Эксперты дали оценку произошедшей в "Крокусе" трагедии