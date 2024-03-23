23 марта, 04:19Происшествия
Минздрав РФ после теракта в "Крокусе" открыл горячую линию психологической помощи
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минздрав РФ после теракта в "Крокус Сити Холле" открыл горячую линию психологической поддержки центра Сербского, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Позвонить можно по номеру +7 (495) 637 70 70.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что общие списки пострадавших пациентов будут доступны на сайте МЧС.
В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться.
Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших, включая 7 детей. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.
Очевидцы рассказали о густом дыме над "Крокус Сити Холлом"
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