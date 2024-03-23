Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"

Неизвестные устроили стрельбу и пожар в "Крокус Сити Холле" в Красногорске вечером 22 марта. На момент публикации известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. В связи с произошедшим в столичном регионе усилены меры безопасности и отменены все массовые мероприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее – в материале Москвы 24.



Что известно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженные люди в камуфляже устроили стрельбу и пожар в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта в то время, когда в зале должен был начаться концерт группы "Пикник". В результате, по предварительным данным, более 40 человек погибли, свыше 100 пострадали, рассказали в ФСБ. Порядка сотни человек были эвакуированы из здания, в том числе, с крыши. По данным Минздрава Подмосковья, в больницы региона госпитализированы 33 человека, из них один – ребенок.

Концертный директор группы "Пикник" Юрий Чернышевский рассказал РИА Новости, что на связь не выходит один из участников группы (изначально он сообщал, что все участники коллектива, до кого смогли дозвониться, не пострадали).

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, начала рушиться кровля – в целом площадь составила 12 900 квадратных метров. К тушению привлекли более 320 человек и свыше 130 единиц техники, уточнили в МЧС РФ.

К концертному залу прибыли подразделения СОБР и ОМОН, более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф, а также вертолеты. Всех пострадавших обеспечили необходимым количеством крови, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Кроме того, на место направили 20 автобусов большого класса, которые будут находиться там столько, сколько потребуется, сообщили в столичном Дептрансе.



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На место также прибыли главы силовых и других ведомств и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро – в тяжелом состоянии", – написал он в своем телеграм-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В свою очередь, в столице усилили меры безопасности на транспорте, аналогичные действия предпринимаются и в других регионах.

На момент публикации известно, что спецподразделения Росгвардии ведут поиск преступников. Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн добавил, что Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус Сити Холла" – взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, проверка прилегающей территории продолжается.

"Какая-то паника началась, какие-то хлопки услышали"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Один из очевидцев рассказал телеканалу Москва 24, что происходило в зале "Крокус Сити Холла".





очевидец происшествия в "Крокус Сити Холле" Только сели. Какая-то паника началась, какие-то хлопки услышали. Люди начали разбегаться. Побежали в дверь, к выходу.

По словам мужчины, услышав хлопки, люди поспешили укрыться в подсобном помещении, где находились примерно пять-семь минут. Затем они почувствовали едкий запах дыма, а уже выйдя на улицу, эвакуированные увидели, что здание охвачено огнем.

Другой посетитель концерта сообщил телеканалу Москва 24, что в момент происшествия находился на бельэтаже.

"Услышали стрельбу: начали двигаться вниз и поняли, что внизу тоже стреляют. Мы легли на пол, потом поняли, что все люди наверх идут, начали двигаться наверх. Выбрались в итоге куда-то наверху. Стали спускаться по эскалаторам", – прокомментировал очевидец.

По его словам, стрельба велась со всех сторон.

"Мы полежали, потом заметили, что люди вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними", – добавил он.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Корреспондент "РИА Новости", который находился на месте событий, сообщил, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались как минимум трое человек и открыли стрельбу. Затем они бросили "гранату или зажигательную шашку", после чего начался пожар. Люди на полу спасались от стрельбы, пролежав примерно 15–20 минут, а затем стали выбираться из здания ползком.

Девушка, которая стала очевидцем событий, поделилась с телеграм-каналом SHOT, что на нее побежали люди в момент, когда она только подходила к выходу.





очевидец происшествия в "Крокус Сити Холле" Мы бежали, чтобы успеть на этот концерт, но люди, когда мы подходили, люди бежали на нас раздетые. Соответственно, мы не поняли, что происходит. Все бежали оттуда, сказали нам: "Бегите, бегите отсюда, там стреляют". Мы быстрее развернулись и потом уже увидели, что там горит.

Еще один очевидец рассказал, что в момент стрельбы люди не понимали, куда бежать, сообщает Life.ru.

"Мы сначала остались в туалете, потому что была толпа, потом погас свет, задымление было. Мы выбили отверстие в стене, вышли в коммуникации – там было немного воздуха, и выбили еще одну дырку, спустили человека", – поделился мужчина.

Он добавил, что когда пожарные помогали людям выбраться, стрельба еще была слышна. По его словам, "все шумело и периодически бахало".

В зале также присутствовали известные люди. Спортивный комментатор Виктор Гусев сообщил РИА Новости, что смог выбраться и сейчас в безопасности. Спастись удалось и телеведущему Сергею Светлакову: в своем телеграм-канале он написал, что жив, принес соболезнования пострадавшим и добавил: "Это был ужас".

"Они должны быть найдены и безжалостно уничтожены"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин с первых минут теракта получает информацию о случившемся, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, президент уже дал все необходимые указания.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб, информацию о происходящем и о принимаемых мерах.

Сергей Собянин заявил об отмене всех массовых мероприятий в Москве, запланированных на ближайшие выходные, и выразил соболезнования в связи со случившимся.

"Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", – сказал он.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале также выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что "террористы понимают только ответный террор".

"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть", – написал он.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин заявили, что совершившие теракт террористы понесут наказание и будут уничтожены. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся "кровавым терактом". По ее словам, в ведомство звонят из разных стран и выражают соболезнования.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

Соболезнования выразили в администрации Джо Байдена. При этом в Белом доме подчеркнули, что не располагали информацией о случившемся и не считают Украину или украинцев причастными к теракту. Офис генсека ООН сообщил, что опечален сведениями о случившемся. Слова соболезнований также направили власти Белоруссии, Казахстана, Сербии, Германии, Италии, Франции, Турции и других стран.

В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявили, что Украина непричастна к теракту.