Матвиенко заявила, что стоящие за нападением на "Крокус Сити Холл" понесут наказание

Фото: ТАСС/Ирина Вельматова

Лица, стоящие за организацией и исполнением нападения на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, понесут наказание. Об этом заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

"Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание", – написала она в своем телеграм-канале.

Вместе с этим сенатор сообщила, что всем пострадавшим при ЧП и их семьям окажут необходимую поддержку и помощь.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба. Очевидцы сообщали, что в здание ворвались неизвестные в камуфляже. Тут же людей стали оперативно эвакуировать из здания.

Спустя некоторое время в концертном зале произошел пожар. У здания начала рушиться кровля. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Согласно последним данным ФСБ РФ, в результате ЧП в "Крокус Сити Холле" погибли и пострадали люди. Их число в настоящее время уточняется.

После случившегося в Москве усилили меры безопасности на транспорте. Во всех столичных аэропортах усилили контроль входных групп и близлежащих территорий.



Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"