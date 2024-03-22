Белый дом заявил, что Украина не причастна к теракту в "Крокус Сити Холле"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Администрация США утверждает, что Украина не причастна к теракту, произошедшему в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.

В Белом доме подчеркнули, что не видят признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе.

"Но, опять-таки, это только что случилось. Мы изучаем это", – заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он также добавил, что США не обладали заблаговременно информацией о трагедии в "Крокус Сити Холле". По его мнению, вряд ли предупреждение американского посольства о возможных вылазках экстремистов в российской столице было связано с этой конкретной атакой.

О стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" стало известно вечером в пятницу, 22 марта. В это время там проходил концерт группы "Пикник".

По данным СМИ, в здание ворвались несколько человек в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов. Позже в здании начался пожар, в результате которого начала рушиться кровля.

К "Крокус Сити Холлу" отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН. Более того, на место ЧП готовятся к отправке вертолеты Московского авиацентра.

В подмосковном главке МЧС РФ заявили, что из "Крокус Сити Холла" в Красногорске эвакуировали порядка 100 человек. Там же добавили, что спасение людей с крыши здания происходит с помощью подъемных механизмов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. Дипломат заявила, что все мировое сообщество обязано осудить это преступление.

