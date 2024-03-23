Где и когда можно сдать кровь для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей Москвы и Московской области попросили сдать донорскую кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

"После сегодняшней трагедии в "Крокусе" многим пострадавшим требуется донорская кровь. Прошу вас сдать кровь для раненых! Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей", – написал в телеграм-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что Центр крови ФМБА России будет принимать кровь и ее компоненты 23 марта с 08:30. Также прием будет осуществляться в донорских центрах по следующим адресам:

улица Поликарпова, дом 14, строение 1;

улица Бакинская, дом 31;

улица Шаболовка, дом 57.

В свою очередь, в телеграм-канале министерства здравоохранения Подмосковья со ссылкой на региональный центр донорской крови отметили, что обособленные подразделения будут открыты для приема доноров с 08:00 до 13:00 по следующим адресам:

Подольск, улица Кирова, дом 9;

Орехово-Зуево, улица Барышникова, дом 13/5;

Щелково, улица Новая Фабрика, дом 8;

Воскресенск, Больничный проезд, дом 5.

Также 23 марта будет осуществляться переливания крови по адресам:

Мытищи, улица Коминтерна, дом 24, с 09:00 до 12:00;

Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, дом 62а с 08:00;

Дмитров, улица Больничная, дом 7, с 08:30 до 12:00;

Наро-Фоминск, улица Школьная, дом 1, с 09:00 до 13:00;

Химки, улица Чкалова д. 2/21, с 09:00 до 11:00;

Королев, улица Циолковского, дом 24, с 09:00 до 12:00;

Ногинск, улица Октябрьская, дом 85, с 08:00 до 11:30;

Люберцы, Октябрьский проспект, дом 64, с 08:00;

Раменское, улица Махова, дом 14, здание перинатального центра, с 08:30.



"На донацию с собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Уважаемые доноры, сдать кровь можно, если прошло 60 дней с момента последней кроводачи", – заключили в центре.

Ранее в здании "Крокус Сити Холла" неизвестные открыли стрельбу вечером 22 марта. Позже в здании начался в пожар.

По факту ЧП Следственный комитет завел дело по статье "Террористический акт". По предварительным данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек.

По последним данным Минздрава Подмосковья, в результате ЧП пострадали 145 человек. Как минимум 9 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.



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