Пострадавшие в ходе теракта в "Крокусе" дети находятся в состоянии средней степени тяжести

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько детей пострадали в результате теракта в "Крокус сити холле". Об этом говорится в документе Московской областной станции скорой медицинской помощи, опубликованном на сайте Минздрава Подмосковья.

Согласно материалам, пострадали 37 человек. Из них 33 были госпитализированы, включая одного ребенка. Также в документе подчеркивается, что погибли 4 человека.

В Минздраве региона подчеркнули, что в больницу поступила девочка 11 лет с огнестрельными ранениями. Ее направили в Красногорскую городскую больницу.

По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, пострадавшие в ходе теракта дети находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет РИА Новости. Среди них – мальчик с огнестрельным ранением.

"У нас есть пострадавшие дети, их немного, информация постоянно обновляется", – сказала она, подчеркнув, что еще одного мальчика ударили прикладом автомата, но его состояние стабильное.

Трагедия произошла вечером 22 марта, когда неизвестные люди ворвались в помещение "Крокус Сити Холла" и открыли стрельбу. В это время там начинался концерт группы "Пикник".

Затем в помещении начался пожар, чья площадь достигла уже 12 900 квадратных метров. По предварительной информации ФСБ РФ, в результате погибли 40 человек, а еще более сотни пострадали.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ходе трагедии. Позже он заявил, что было решено отменить все массовые, спортивные и культурные мероприятия в ближайшие выходные в Москве.

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин заявил, что совершившие теракт должны быть уничтожены. В СК возбудили уголовное дело. В настоящее время подразделения правоохранительных органов ищут преступников.

СК России возбудил уголовное дело о теракте в "Крокус Сити Холле"