Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Три ребенка стали жертвами теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом свидетельствуют данные на официальном портале министерства здравоохранения Московской области.

Число госпитализированных выросло до 121 человека, среди которых есть трое детей в возрасте 7, 8 и 11 лет.

Накануне неизвестные лица устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.

В борьбе с огнем задействовали 477 человек и 183 единицы техники.

По предварительной информации СК РФ, в результате случившегося скончались более 60 человек. Расследуется уголовное дело о теракте.

Из-за происшествия в Москве в выходные, 23 и 24 марта, отменили все массовые мероприятия.



Пострадавших в "Крокусе" везут в медицинский центр в Химках