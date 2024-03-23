23 марта, 09:00Происшествия
Три ребенка стали жертвами теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"
Три ребенка стали жертвами теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом свидетельствуют данные на официальном портале министерства здравоохранения Московской области.
Число госпитализированных выросло до 121 человека, среди которых есть трое детей в возрасте 7, 8 и 11 лет.
Накануне неизвестные лица устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.
В борьбе с огнем задействовали 477 человек и 183 единицы техники.
По предварительной информации СК РФ, в результате случившегося скончались более 60 человек. Расследуется уголовное дело о теракте.
Из-за происшествия в Москве в выходные, 23 и 24 марта, отменили все массовые мероприятия.
Пострадавших в "Крокусе" везут в медицинский центр в Химках
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