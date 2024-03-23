23 марта, 10:35Происшествия
Двух подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" удалось задержать
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Двух подозреваемых в стрельбе в "Крокус Сити Холле", предварительно, удалось задержать в Брянской области. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал об этом в своем телеграм-канале.
"По предварительной информации, автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области", – говорится в его публикации.
Правоохранители потребовали, чтобы машина остановилась, однако автомобиль попытался скрыться. Во время преследования был открыт огонь, транспортное средство перевернулось.
По данным парламентария, одного мужчину удалось задержать сразу, а его сообщники скрылись в лесу. Около 03:50 был пойман второй злоумышленник.
В настоящее время ведется поиск остальных. Как отмечает Хинштейн, к работе привлечены все силовые ведомства.
Уточняется, что в автомобиле правоохранители нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ.
Накануне неизвестные лица ворвались в "Крокус Сити Холл" и открыли там стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар, площадь которого впоследствии возросла до почти 13 тысяч "квадратов". Его удалось локализовать.
В борьбе с огнем задействовали 477 человек и 183 единицы техники.
По предварительной информации СК РФ, в результате случившегося погибли более 60 человек. Расследуется уголовное дело о теракте.
На фоне трагедии Минздрав РФ запустил горячую линию психологической поддержки центра Сербского. Обратиться можно по номеру +7 (495) 637 70 70.
Эксперты дали оценку произошедшей в "Крокусе" трагедии
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