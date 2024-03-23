Двух подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" удалось задержать

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Двух подозреваемых в стрельбе в "Крокус Сити Холле", предварительно, удалось задержать в Брянской области. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал об этом в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области", – говорится в его публикации.

Правоохранители потребовали, чтобы машина остановилась, однако автомобиль попытался скрыться. Во время преследования был открыт огонь, транспортное средство перевернулось.

По данным парламентария, одного мужчину удалось задержать сразу, а его сообщники скрылись в лесу. Около 03:50 был пойман второй злоумышленник.

В настоящее время ведется поиск остальных. Как отмечает Хинштейн, к работе привлечены все силовые ведомства.

Уточняется, что в автомобиле правоохранители нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ.

Накануне неизвестные лица ворвались в "Крокус Сити Холл" и открыли там стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар, площадь которого впоследствии возросла до почти 13 тысяч "квадратов". Его удалось локализовать.

В борьбе с огнем задействовали 477 человек и 183 единицы техники.

По предварительной информации СК РФ, в результате случившегося погибли более 60 человек. Расследуется уголовное дело о теракте.

На фоне трагедии Минздрав РФ запустил горячую линию психологической поддержки центра Сербского. Обратиться можно по номеру +7 (495) 637 70 70.



Эксперты дали оценку произошедшей в "Крокусе" трагедии