Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 93

Фото: телеграм-канал "Следком"

В настоящее время известно о 93 погибших в результате теракта, произошедшего накануне в "Крокус Сити Холле". Об этом СК РФ написал в официальном телеграм-канале.

"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", – говорится в публикации.

В ведомстве рассказали, что следователи продолжают работать на месте случившегося. Специалисты осматривают зрительный зал, изымают вещественные доказательства, также планируется проанализировать записи с камер наблюдения.

Как предварительно удалось установить, преступники применяли автоматическое оружие. Назначены баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Кроме того, выяснилось, что нападавшие использовали легковоспламеняющуюся жидкость для поджога.

Вечером 22 марта неизвестные лица ворвались в "Крокус Сити Холл" и открыли там стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар, площадь которого впоследствии возросла до почти 13 тысяч "квадратов". Его удалось локализовать.

В борьбе с огнем задействовали 477 человек и 183 единицы техники. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Утром 23 марта Владимиру Путину доложили о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, совершивших нападение на "Крокус".



Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"