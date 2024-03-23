ФСБ доложила Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимиру Путину доложили о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, совершивших теракт в Подмосковье. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

"Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в "Крокус Сити Холле", – говорится в публикации.

Неизвестные ворвались в "Крокус Сити Холл" и открыли там стрельбу вечером 22 марта. Затем в здании вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади 13 тысяч "квадратов". Через некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание.

В борьбе с огнем задействовали 477 человек и 183 единицы техники.

По последней информации, в результате случившегося погибли более 60 человек. Расследуется уголовное дело о теракте.



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