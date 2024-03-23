Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших в теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Сергей Ведяшкин

Подмосковный Минздрав опубликовал список из 37 погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте министерства.

В списке оказались:

Баклемышев Александр Борисович, 21.09.1972;

Семенов Александр Александрович, 26.12.1978;

Шершнев Дмитрий Валентинович, 21.07.1989;

Толецкий Константин Сергеевич, 28.08.1972;

Новоселова Екатерина Павловна, 22.05.1981;

Павлютонгов Михаил, 01.01.1953;

Зудина Наталья Николаевна, 23.07.1979;

Гусейнов Вугар Оглы, 20.07.1983 (20.12.1983);

Дорофеева Екатерина Геннадиевна, 01.03.1989;

Рюмина Евгения Валерьевна, 20.01.1986;

Пихновская Татьяна Борисовна, 06.12.1972;

Волкова Анна Владимировна, 28.12.1978;

Ладейщикова Виктория Владимировна,16.07.1977;

Фирсова Ирина Александровна, 05.03.1972;

Бойко Татьяна Сергеевна, 18.10.1984;

Окишев Павел Сергеевич, 27.03.1989;

Фигурина Анна Александровна, 05.11.1975;

Волков Михаил Александрович, 20.04.1968;

Окишева Ирина Александровна, 14.07.1990;

Веденеева Ирина Владимировна, 26.09.1983;

Масленникова Ирина Ивановна, 12.04.1952;

Гайкович Александр Владиславович, 20.03.1957;

Фигурин Игорь Евгеньевич, 25.11.1972;

Лаптев Сергей Михайлович, 17.06.1975;

Усачева Ирина Викторовна, 15.05.1977;

Топоев Андрей Федосеевич, в/д;

Павловский Олег Юрьевич, 03.06.1974;

Умерова Татьяна Анитовна, 16.05.1959;

Титишов Андрей Дмитриевич, 15.07.1972;

Дорофеев Павел Николаевич, 20.02.1989;

Абдулова Татьяна Анатольевна, 17.04.1985;

Костюченко Кристина Игоревна, 16.10.1982;

Долина Илона Валериевна, 02.06.1980;

Волков Алексей Вячеславович, 03.09.1977;

Супрун Владимир Николаевич, в/д;

Соколов Роман Владимирович, 22.03.1977;

Герасимов Алесандр Сергеевич, в/д.

В ведомстве призвали жителей, которые увидели в списке погибших своего родственника или знакомого, позвонить на горячую линию по номеру 122-0. Для звонков из Москвы 8 (800) 550-50-30.

Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, позже в помещениях начался пожар. Пламя распространилось на площади почти 13 тысяч "квадратов". Спустя время пожарные смогли локализовать возгорание.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Утром 23 марта двух подозреваемых в теракте, предварительно, удалось задержать в Брянской области. Как указал депутат Госдумы Александр Хинштейн, ведется поиск остальных причастных к преступлению.

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