Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 11:19

Происшествия

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших в теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Сергей Ведяшкин

Подмосковный Минздрав опубликовал список из 37 погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте министерства.

В списке оказались:

  • Баклемышев Александр Борисович, 21.09.1972;
  • Семенов Александр Александрович, 26.12.1978;
  • Шершнев Дмитрий Валентинович, 21.07.1989;
  • Толецкий Константин Сергеевич, 28.08.1972;
  • Новоселова Екатерина Павловна, 22.05.1981;
  • Павлютонгов Михаил, 01.01.1953;
  • Зудина Наталья Николаевна, 23.07.1979;
  • Гусейнов Вугар Оглы, 20.07.1983 (20.12.1983);
  • Дорофеева Екатерина Геннадиевна, 01.03.1989;
  • Рюмина Евгения Валерьевна, 20.01.1986;
  • Пихновская Татьяна Борисовна, 06.12.1972;
  • Волкова Анна Владимировна, 28.12.1978;
  • Ладейщикова Виктория Владимировна,16.07.1977;
  • Фирсова Ирина Александровна, 05.03.1972;
  • Бойко Татьяна Сергеевна, 18.10.1984;
  • Окишев Павел Сергеевич, 27.03.1989;
  • Фигурина Анна Александровна, 05.11.1975;
  • Волков Михаил Александрович, 20.04.1968;
  • Окишева Ирина Александровна, 14.07.1990;
  • Веденеева Ирина Владимировна, 26.09.1983;
  • Масленникова Ирина Ивановна, 12.04.1952;
  • Гайкович Александр Владиславович, 20.03.1957;
  • Фигурин Игорь Евгеньевич, 25.11.1972;
  • Лаптев Сергей Михайлович, 17.06.1975;
  • Усачева Ирина Викторовна, 15.05.1977;
  • Топоев Андрей Федосеевич, в/д;
  • Павловский Олег Юрьевич, 03.06.1974;
  • Умерова Татьяна Анитовна, 16.05.1959;
  • Титишов Андрей Дмитриевич, 15.07.1972;
  • Дорофеев Павел Николаевич, 20.02.1989;
  • Абдулова Татьяна Анатольевна, 17.04.1985;
  • Костюченко Кристина Игоревна, 16.10.1982;
  • Долина Илона Валериевна, 02.06.1980;
  • Волков Алексей Вячеславович, 03.09.1977;
  • Супрун Владимир Николаевич, в/д;
  • Соколов Роман Владимирович, 22.03.1977;
  • Герасимов Алесандр Сергеевич, в/д.

В ведомстве призвали жителей, которые увидели в списке погибших своего родственника или знакомого, позвонить на горячую линию по номеру 122-0. Для звонков из Москвы 8 (800) 550-50-30.

Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, позже в помещениях начался пожар. Пламя распространилось на площади почти 13 тысяч "квадратов". Спустя время пожарные смогли локализовать возгорание.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Утром 23 марта двух подозреваемых в теракте, предварительно, удалось задержать в Брянской области. Как указал депутат Госдумы Александр Хинштейн, ведется поиск остальных причастных к преступлению.

Все спортивные и культурные мероприятия отменили в Москве

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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