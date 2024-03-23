23 марта, 11:19Происшествия
Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших в теракте в "Крокусе"
Фото: Москва 24/Сергей Ведяшкин
Подмосковный Минздрав опубликовал список из 37 погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте министерства.
В списке оказались:
- Баклемышев Александр Борисович, 21.09.1972;
- Семенов Александр Александрович, 26.12.1978;
- Шершнев Дмитрий Валентинович, 21.07.1989;
- Толецкий Константин Сергеевич, 28.08.1972;
- Новоселова Екатерина Павловна, 22.05.1981;
- Павлютонгов Михаил, 01.01.1953;
- Зудина Наталья Николаевна, 23.07.1979;
- Гусейнов Вугар Оглы, 20.07.1983 (20.12.1983);
- Дорофеева Екатерина Геннадиевна, 01.03.1989;
- Рюмина Евгения Валерьевна, 20.01.1986;
- Пихновская Татьяна Борисовна, 06.12.1972;
- Волкова Анна Владимировна, 28.12.1978;
- Ладейщикова Виктория Владимировна,16.07.1977;
- Фирсова Ирина Александровна, 05.03.1972;
- Бойко Татьяна Сергеевна, 18.10.1984;
- Окишев Павел Сергеевич, 27.03.1989;
- Фигурина Анна Александровна, 05.11.1975;
- Волков Михаил Александрович, 20.04.1968;
- Окишева Ирина Александровна, 14.07.1990;
- Веденеева Ирина Владимировна, 26.09.1983;
- Масленникова Ирина Ивановна, 12.04.1952;
- Гайкович Александр Владиславович, 20.03.1957;
- Фигурин Игорь Евгеньевич, 25.11.1972;
- Лаптев Сергей Михайлович, 17.06.1975;
- Усачева Ирина Викторовна, 15.05.1977;
- Топоев Андрей Федосеевич, в/д;
- Павловский Олег Юрьевич, 03.06.1974;
- Умерова Татьяна Анитовна, 16.05.1959;
- Титишов Андрей Дмитриевич, 15.07.1972;
- Дорофеев Павел Николаевич, 20.02.1989;
- Абдулова Татьяна Анатольевна, 17.04.1985;
- Костюченко Кристина Игоревна, 16.10.1982;
- Долина Илона Валериевна, 02.06.1980;
- Волков Алексей Вячеславович, 03.09.1977;
- Супрун Владимир Николаевич, в/д;
- Соколов Роман Владимирович, 22.03.1977;
- Герасимов Алесандр Сергеевич, в/д.
В ведомстве призвали жителей, которые увидели в списке погибших своего родственника или знакомого, позвонить на горячую линию по номеру 122-0. Для звонков из Москвы 8 (800) 550-50-30.
Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, позже в помещениях начался пожар. Пламя распространилось на площади почти 13 тысяч "квадратов". Спустя время пожарные смогли локализовать возгорание.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Утром 23 марта двух подозреваемых в теракте, предварительно, удалось задержать в Брянской области. Как указал депутат Госдумы Александр Хинштейн, ведется поиск остальных причастных к преступлению.
Все спортивные и культурные мероприятия отменили в Москве
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