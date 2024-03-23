Собянин: совместно с областью выплатим до 3 млн рублей пострадавшим в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Власти Москвы и области совместно выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, пострадавшим выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

"Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области", – написал мэр.

Он также уточнил, что столичные власти совместно с Московской областью помогут в организации похорон.

Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что Москва продолжает оказывать необходимую помощь с привлечением городских служб.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".



Мировые СМИ отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"