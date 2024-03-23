23 марта, 11:34Мэр Москвы
Собянин: совместно с областью выплатим до 3 млн рублей пострадавшим в "Крокусе"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Власти Москвы и области совместно выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Так, пострадавшим выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
"Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области", – написал мэр.
Он также уточнил, что столичные власти совместно с Московской областью помогут в организации похорон.
Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что Москва продолжает оказывать необходимую помощь с привлечением городских служб.
Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.
Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.
В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".
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