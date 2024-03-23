Центр сдачи крови в Москве уже принял более 500 доноров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр сдачи крови имени Гаврилова в столице с 08:00 уже принял свыше 500 доноров. Об этом РИА Новости заявила волонтер Анастасия Кришталева.

Она отметила, что учреждение работает в штатном режиме, будет вестись по возможности прием всех доноров. Кришталева не исключила, что центр будет 23 марта работать до последнего человека.

Волонтер добавила, что центр крови с утра принимает всех желающих, возле здания образовалась длинная очередь. Женщина-донор рассказала агентству, что делает это в первый раз, но считает это своим долгом.

"Как можно в этой ситуации остаться равнодушной, это горе касается каждого, помочь – это наш долг", – прокомментировала она.

Ранее сообщалось, что три ребенка стали жертвами теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным подмосковного Минздрава, число госпитализированных увеличилось до 121 человека, среди которых есть трое детей в возрасте 7, 8 и 11 лет.

Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, позже в помещениях начался пожар. Пламя распространилось на площади почти 13 тысяч "квадратов". Спустя время пожарные смогли локализовать возгорание.

По предварительной информации СК России, погибли более 60 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

По решению Сергея Собянина в Москве 23 и 24 марта отменены все массовые, культурные и спортивные мероприятия.

Эксперты дали оценку произошедшей в "Крокусе" трагедии