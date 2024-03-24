Светлаков рассказал, как ему удалось спастись во время теракта в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российский актер Сергей Светлаков рассказал о том, как он пережил теракт в "Крокус Сити Холле" и как ему удалось сбежать из здания. Слова артиста приводит журналист Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

По словам Светлакова, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над которым располагаются ложи, где он и находился. Многие зрители побежали к сцене, а сам Светлаков с группой из 20–30 человек быстро переместился в один из узких коридоров.

"Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах)", – вспоминает актер.

После этого они решили забаррикадировать входы в коридор при помощи стульев и диванов. Через некоторое время, рассказывает Светлаков, звуки стрельбы затихли и дверь в их коридор начали взламывать. Однако позже выяснилось, что по ту сторону двери оказались еще одни зрители, которые хотели найти выход.

Спустя 15–20 минут они почуяли запах дыма, в связи с чем необходимо было принять дальнейшее решение.

"И опять же менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было", – рассказал артист.

Через некоторое время при помощи указаний еще одного работника "Крокуса" группе удалось выбраться на улицу. Они пробежали несколько километров, после чего их встретила жена Светлакова на машине.

"Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад", – добавил Сергей Светлаков.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. В этот день там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным следователей, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

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