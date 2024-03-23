Всех помогавших при спасении людей в "Крокусе" представят к наградам – Бастрыкин

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился при расследовании уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"<...> особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", – говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в "Крокусе". По данным СК, в ходе атаки злоумышленников он проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою жену от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла накануне вечером, 22 марта. Террористы попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.

По последним данным, погибли 133 человека, еще более 140 граждан получили травмы. Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сейчас удалось предварительно установили личности 50 погибших.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Сейчас четверо подозреваемых в теракте, которых задержали в Брянской области, находятся в СК в Москве, их допрашивают.

Пожарные ликвидировали открытое горение в "Крокусе"