Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". На фоне недавней трагедии президент выступил с обращением к россиянам.

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", – подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что не только медики, но и простые граждане оказывали первую помощь и доставляли пострадавших в медучреждения.

Отдельно Путин поблагодарил сотрудников скорой помощи и санавиации, силовиков, огнеборцев и спасателей, которые прикладывали все усилия, чтобы сохранить как можно больше жизней.

Президент сделал акцент на том, что сейчас общий долг россиян – это быть в одном строю. Он выразил уверенность, что так и будет. По словам Путина, никто не в силах подорвать сплоченность, волю, решимость и единство российского народа.

"Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в нашем многонациональном обществе", – резюмировал он.

Террористы открыли стрельбу в здании "Крокуса" вечером 22 марта. Это произошло перед началом концерта группы "Пикник".

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Позднее его удалось локализовать.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число погибших в результате теракта выросло до 143 человек. Продолжается расследование уголовного дела.

Подозреваемых в нападении на "Крокус" задержали 23 марта в Брянской области. Они пытались пересечь российско-украинскую границу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что преступники пытались сбежать на Украину, поскольку она давно является центром распространения терроризма.



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