Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 143 – Симоньян

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 143 человек. Об этом заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Жертв уже больше, чем в Норд-Ост", – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

В Федеральной службе безопасности рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.



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