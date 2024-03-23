Задержанный по подозрению в теракте в "Крокусе" сказал, что ему предложили 500 тыс руб

Фото: телеграм-канал Readovka

Задержанный по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле" рассказал, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей. Об этом стало известно из видео его допроса, опубликованного в телеграм-канале главреда RT Маргариты Симоньян.

По его словам, преступление в "Крокусе" он совершил за деньги. Из обещанных средств он получил половину суммы на банковскую карту, вторую половину ему обещали перевести позже, уточнил задержанный и добавил, что карту он потерял во время бегства в лесу от правоохранителей.

"Он (куратор. – Прим.ред.) написал, где-то миллион рублей обещал", – позднее сказал он, говоря об обещанной сумме за преступление.

Мужчина также признался, что прилетел из Турции 4 марта этого года.



"Там (в Турции. – Прим.ред.) документы закончились, здесь границу пересек", – рассказал задержанный.

На опубликованных кадрах слышно, как он называет свое имя, которое звучит схоже с Фариддун Шамсутдин, а также дату рождения – 17 сентября 1998 года.

Вечером 22 марта 2024 года неизвестные напали на "Крокус Сити Холл". Они открыли стрельбу в здании и устроили пожар.

По данным СК России, в результате теракта погибли 115 человек.

Возбуждено уголовное дело. В субботу, 23 марта, террористов задержали в Брянской области. Они пытались пересечь границу РФ и Украины.





Психолог рассказал, как поддержать пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"