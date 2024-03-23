Совершившие теракт в "Крокусе" планировали пересечь границу России и Украины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Террористы, совершившие нападение на "Крокус Сити Холл", планировали пересечь границу России и Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской сторон. Расследование теракта продолжается", – отметили в ведомстве.

Известно, что мужчины заранее спрятали в тайнике оружие, с которым затем ворвались в здание "Крокуса". В ЦОС ФСБ подчеркнули, что теракт был тщательно спланирован.

Все подозреваемые были задержаны с разницей в несколько часов в Брянской области. Сейчас их перевозят в Москву. Работа по выявлению пособников будет продолжена.

О теракте в "Крокус Сити Холле" стало известно вечером 22 марта. Неизвестные открыли стрельбу в здании перед началом концерта группы "Пикник". Затем внутри "Крокуса" разгорелся пожар.

По последним данным, число погибших увеличилось до 93 человек. СК РФ предупреждает, что их количество еще будет расти.

Следователи завели уголовное дело о теракте. 23 марта Владимиру Путину доложили о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, совершивших нападение на "Крокус".



Опубликовано фото предполагаемых участников теракта в "Крокус Сити Холл"