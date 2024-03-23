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23 марта, 13:19

Происшествия

СК попросил очевидцев предоставить информацию о теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи просят свидетелей теракта в "Крокус Сити Холле" рассказать о случившемся, чтобы выяснить все обстоятельства событий 22 марта. Соответствующее обращение появилось в телеграм-канале СК РФ.

"Следственный комитет обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала, а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю информацию для детального восстановления полной картины", – отмечается в публикации.

Накануне террористы напали на "Крокус". Они открыли стрельбу в здании и устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек.

Следователи возбудили уголовное дело. На следующий день, 23 марта, террористов задержали в Брянской области. Они пытались пересечь границу России и Украины.

Мировые СМИ отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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