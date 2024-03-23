Огонь полностью уничтожил зрительный зал "Крокус Сити Холла"

Концертный зал в "Крокус Сити Холле" оказался полностью уничтожен в результате пожара, который накануне там устроили террористы. МЧС России разместило в своем телеграм-канале видео, на котором видны последствия теракта.

Кровля здания обрушилась, на кадрах можно увидеть лишь металлические конструкции.

В работе по ликвидации возгорания задействовали 719 человек и 213 единиц техники.

"Спасатели оснащены специальной техникой, такой как аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса, робототехнические комплексы и беспилотные авиационные системами. В состав группировки также включены кинологические расчеты", – рассказали в МЧС.

Кроме того, для работы с пострадавшими и близкими погибших собрана группа из 29 психологов.

22 марта террористы устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле". Это произошло перед началом концерта группы "Пикник". Затем внутри здания разгорелся пожар.

По последним данным, число погибших увеличилось до 93 человек. СК РФ предупреждает, что их количество еще будет расти.

Следователи расследуют уголовное дело о теракте. 23 марта Владимиру Путину доложили о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, совершивших нападение на "Крокус".

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что злоумышленники намеревались пересечь границу России и Украины. Однако все подозреваемые были задержаны с разницей в несколько часов в Брянской области.



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