Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 115

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

До 115 человек увеличилось количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Соответствующие данные СК РФ опубликовал в своем телеграм-канале.

"В концертном зале при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, их число на данный момент составляет 115 человек", – говорится в публикации.

В ведомстве также сообщили, что поисковые работы на месте случившегося будут продолжены.

Террористы начали стрелять в здании "Крокуса" вечером 22 марта. Затем там случился пожар, площадь которого впоследствии составила почти 13 тысяч "квадратов".

СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. 23 марта Владимиру Путину доложили о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, совершивших нападение на "Крокус".

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что злоумышленники намеревались пересечь границу России и Украины. Однако силовики задержали их в Брянской области.



Мировые СМИ отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"