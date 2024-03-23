23 марта, 12:57Происшествия
Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 115
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
До 115 человек увеличилось количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Соответствующие данные СК РФ опубликовал в своем телеграм-канале.
"В концертном зале при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, их число на данный момент составляет 115 человек", – говорится в публикации.
В ведомстве также сообщили, что поисковые работы на месте случившегося будут продолжены.
Террористы начали стрелять в здании "Крокуса" вечером 22 марта. Затем там случился пожар, площадь которого впоследствии составила почти 13 тысяч "квадратов".
СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. 23 марта Владимиру Путину доложили о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, совершивших нападение на "Крокус".
Центр общественных связей ФСБ сообщил, что злоумышленники намеревались пересечь границу России и Украины. Однако силовики задержали их в Брянской области.
Мировые СМИ отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"
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