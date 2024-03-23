Комитет ГД обратился к мировым парламентам в связи с терактом в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Комитет Госдумы по международным делам обратился к парламентам мира в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Мы уже обратились по своим контактам в парламенты мира", – цитирует его РИА Новости.

О стрельбе в "Крокус Сити Холле" стало известно 22 марта, когда неизвестные зашли в здание и открыли стрельбу. После этого в концертном зале начался пожар, возгорание позже смогли локализовать пожарные.

По информации СК России, в результате теракта погибли 93 человека. В ведомстве указали, что число жертв еще увеличится. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В субботу, 23 марта, четырех подозреваемых в нападении задержали в Брянской области. Согласно данным Центра общественных связей ФСБ РФ, совершившие нападение террористы планировали пересечь границу РФ и Украины, у них были контакты на украинской стороне.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал, что число жертв в "Крокусе" будет значительно расти. С его слов, внутри здания крайне тяжелая ситуация.

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