Два отряда психологов сформировали для поддержки при опознании погибших в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало два отряда психологов для помощи МЧС и поддержки на месте опознания тел погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу агентства Веронику Скворцову.

Она уточнила, что все психологи имеют большой опыт: они работали в экстремальных ситуациях и прошли через горячие точки.

"Один отряд, 11 психологов, перемещаются, уже начинают работать на Тарном проезде, где будет осуществляться опознание тел погибших", – сказала она в ходе посещения Центра крови ФМБА России.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

В Федеральной службе безопасности рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу.

Сергей Собянин заявил, что столица совместно с властями Московской области выплатит пострадавшим при стрельбе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей и поможет с организацией похорон.



Очередь более чем из 200 человек образовалась в центре переливания крови в Царицыно