Минздрав Подмосковья опубликовал обновленный список погибших в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Минздрав Подмосковья опубликовал обновленный список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". В него вошли имена 41 человека.

Новые данные актуальны на 11:30 по московскому времени.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле". Следственный комитет подтвердил информацию о задержании нескольких человек в Брянской области.

По данным Федеральной службы безопасности, подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу.

Сергей Собянин заявил, что столица совместно с властями Московской области выплатит пострадавшим при стрельбе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей и поможет с организацией похорон.



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