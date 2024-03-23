В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

44 человека, включая двух детей, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, состояние еще 16 человек, среди которых один ребенок, оценивается как крайне тяжелое. При этом восьмерых раненых выписали в удовлетворительном состоянии.

Кузнецов уточнил, что в общей сложности в стационарах Москвы и области, федеральных медорганизаций находятся 107 пострадавших, в том числе четверо детей.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

По данным Федеральной службы безопасности, подозреваемые тщательно спланировали теракт. Так, оружие, которое использовали стрелки, было заранее приготовлено в тайник. А после происшествия террористы, по предварительным данным, планировали перейти российско-украинскую границу и даже имели нужные контакты на украинской стороне.



Президент Таджикистана выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"